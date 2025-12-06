Rum basını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamayı çeşitli başlıklarla aktardı.

Fileleftheros, “Erhürman’ın Şartları Holguin’in Önünde… BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Bugün De Başkan Hristodulidis’i Görüyor” başlıklı haberinde, Holguin’in adadaki ve garantör ülkelerin başkentlerindeki temaslarını Cumhurbaşkanı Erhürman’la görüşerek başlattığına dikkat çekti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın görüşme sonrasında yaptığı açıklamayı “Fırsatı kaçırmadığı ve Kıbrıs sorunundaki şartlarını daha ilk görüşmesinde Holguin’in önüne koyduğu” yorumuyla okurlarına aktardı.

Haravgi, “Kıbrıslı Türk Lider Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisine GYÖ’lerle İlgili de Bilgi Verdi… Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Öneri Sunumu” başlığını attı.

Politis birinci sayfasından fotoğraf destekli aktardığı haberini, “Holguin Sonuç İçin Geldi… Dün Erhürman’la Görüştü Bugün Hristodulidis’le Görüşüyor.” başlığıyla verdi.

Alithia, “Holguin’in Kıbrıs Temasları Sürüyor… Tufan Erhürman İle Dün Görüştü, Bugün de Nikos Hristodulidis İle Görüşecek… Gelecek Hafta İki Liderin Görüşmesine Evsahipliği Yapacak Olmaktan Mutluyum. İki Lider İle Aramda Çok Verimli ve Çok Somut Bir Görüşme Olmasını İstiyorum” başlık ve spotlarını kullandı.