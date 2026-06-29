Bazıları ise geride bıraktıkları iyiliklerle , izlerle yaşamaya devam eder.

Sevgül Uludağ, işte o insanlardan biriydi.

Geride yüzlerce aileye kavuşmanın sevincini yaşatan emekler, binlerce insana dokunan iyilikler ve hiçbir zaman silinmeyecek güzel hatıralar bıraktı.

Allah gani gani rahmet eylesin.

Mekânı cennet olsun.

Nurlar içinde uyusun.

Başta kıymetli ailesi olmak üzere, onu seven herkesin, Kıbrıs Türk halkının ve insanlık ailesinin başı sağ olsun.

Hoşça kal Sevgül’üm…Hoşça kal…"