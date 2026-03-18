Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Salih Erşangil, hükümetin yabancı işçilerin maaşlarını düşürmeye yönelik adımlar attığını savunarak, "Bugün yabancılar için yapılan hak kayıpları, yarın yurttaşların haklarını da etkileyecektir" dedi.

Erşangil yazılı açıklamasında, yabancı işçilerin maaşlarının düşürülmesine yönelik girişimlerin, mahkemenin ara emriyle durdurulmasına rağmen farklı yöntemlerle sürdürüldüğünü ileri sürdü. Bu sürecin yalnızca yabancı işçilerle sınırlı kalmayacağını ifade eden Erşangil, “Bugün yabancılarla başlayan uygulamalar yarın yerli-yabancı ayrımı olmaksızın tüm emekçilere ve kamuya da sirayet edecektir” dedi.

Erşangil, 30 Ocak'ta Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücünde kararnameye de değinerek, üçüncü uyruklulara ödenecek devlet katkısının yüzde 6’dan yüzde 1,25’e düşürüldüğünü, bu değişiklikle söz konusu çalışanların maaşlarında düşüş olduğunu ileri sürdü. Erşangil, emekçilerin kamu-özel, yerli-yabancı gibi ayrımlarla bölünmesinin birlik ve dayanışmayı zayıflattığını savundu.

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta yasalarında yapılması planlanan değişikliklere de işaret eden Erşangil, Bakanlar Kurulu’na prim oranlarını artırma yetkisi verilmesinin çalışanlar ve işverenler açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.

Erşangil, söz konusu düzenlemelerin de çalışanların gelirini azaltabileceğini, işverenlerin maliyetlerini artırabileceğini ve bunun da çalışma barışını olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Evlilik, gebelik, doğum, emzirme, iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili mevcut hakların da geriye götürülmek istendiğini ileri süren Erşangil, emeğin çıkarlarının bir bütün olduğunu kaydetti.

HAKSEN olarak tüm emekçilerin ortak çıkarları doğrultusunda söz konusu yasal düzenlemelere karşı duracaklarını dile getiren Erşangil, açıklamasında “Bugün buna izin vermek, yarın tüm çalışanların haklarının geriye götürülmesi anlamına gelecektir” ifadelerine yer verdi.