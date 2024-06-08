Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) düzenlediği “Krizden Ortak Akılla Çıkış Çalışması” etkinliğinde konuştu.
Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, konuşmasında AKSA sözleşmesinin derhal feshedilmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, Kalecik’teki santralin kamulaştırılması gerektiğini söyledi.
Kıb-Tek’in özerkleşmesi, hesap verebilir, kamucu anlayışla yönetilmesi gerektiğini de belirten Umut Ersoy, “Bu yaşananlar akla, mantığa aykırı. Eğri oturup doğru konuşmanın zamanı geldi. Hikaye, AKSA’nın sözleşmesinin feshedilmesinden başlamalı” dedi.
Editör: Burhan CANBAZ