Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, dini sembollere yönelik düzenlemenin hem laiklik ilkesine, hem de toplumsal eşitliğe aykırı olduğunu belirtti.

Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın “başörtüsünün İslam’da zorunluluk olduğu” yönündeki açıklamasını eleştirdi.

Ersoy, “Başörtüsünün, İslam’da zorunlu olup olmadığı farklı görüş ve yorumlara açık bir meseledir. İslam dünyasının kendi içinden birçok akademisyen ve ilahiyatçı da, başörtüsünü dinin olmazsa olmazı olarak görmemektedir” ifadelerini kullandı. “Devlet eğer laik bir devletse, kural koyarken dini referansları dikkate almaz” diyen Ersoy, kamusal alanın belirleyicisinin yalnızca akıl, bilim ve toplumsal sözleşmeler olduğunu kaydetti.

Disiplin Tüzüğü’ndeki yeni düzenlemede yer alan, “inançların gerektirdiği tercihlere olanak tanınması” ifadesine de dikkat çeken Ersoy, bunun sadece dinsel inançları değil felsefi görüşleri, ideolojileri ve soyut kavramlara olan inancı da kapsayabileceğini belirtti.

Söz konusu uygulamanın çocukların ortak eğitim alanında eşitlik içinde gelişmelerini imkânsız hale getirdiğini savunan Umut Ersoy, tüm ilerici kamuoyuna bugün saat 18.00’de Meclis önünde buluşma çağrısı yaptı.