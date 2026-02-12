Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der) Çocuk Kulübü, çalışma ve etkinlik kampı gerçekleştirdi.

Folk-Der’den verilen bilgiye göre, 6-8 Şubat tarihleri arasında Sempati Otel’de düzenlenen kampa Çiftetelli, Kozan ve Dillirga gruplarına bağlı çocuklar ve gençler katıldı. Kamp boyunca halk dansları çalışmaları yapan katılımcılar, teknik becerilerini geliştirerek, grup ruhunu pekiştirdi.

Kıbrıs kültürünü yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma misyonuyla çalışmalarını sürdüren Folk-Der’in düzenlediği kamp programı kapsamında çocuklar ritim duygularını güçlendirme ve beden farkındalığı kazanma amacıyla, Uzman Müzik Ritim Terapisti Ezgi Bertiz eşliğinde müzik ve ritim terapisi çalışmaları da yaptı.

Kampta ayrıca, Serdarlı köyünden gelen iki usta eğitici Ayşe Oben ve Nurten Ahmetoğlu, sele-sepet örme zanaatını çocuklara uygulamalı olarak öğretti. Eğitici ve öğretici içeriklerin yanı sıra kampta, çeşitli sosyal ve eğlenceli etkinlikler de yer aldı.

Folk-Der yetkilileri, bu tür kampların yalnızca dans eğitimi değil; kültürel bilinç, paylaşım, üretim ve dayanışma duygularını geliştirme açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Kıbrıs Türk halk dansları ile kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla çocuk ve gençlere yönelik çalışmaların yıl boyunca sürdürüleceğini belirtti.