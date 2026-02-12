Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre dün sabah meydana gelen ove O.D’nin (E-21) tutukladığı olayla ilgili soruşurma sürüyor.

- Ev sahibine teslim etmek için kiracıdan aldıkları parayı çalan şahıslar tutuklandı

Gazimağusa’da, bir apartman dairesinin altı aylık kira ücreti olan 3 bin 600 STG’yi, kiracıdan ev sahibine teslim etmek üzere alan ancak ev sahibine vermeyip çalan A.K.(E-57) ve E.S.B.(K-46) tutuklandı. Ekim 2025’te yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

- Alkollü şahıs markette hırsızlık yaptı, çalışanlara bağırıp küfür etti

Alsancak’ta dün bir süpermarkete müşteri olarak giden S.K. (E-50), alkollü içki etkisi altındayken markette satışa sunulan bir şişe alkollü içkiyi alıp kasada ödeme yapmadan çaldı. Ardından market çalışanlarına yüksek sesle bağırarak küfür eden şahsın, kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Türk Lirası banknotlarını yırtan şahıs tutuklandı

Güzelyurt’ta dün bir restoranın önünde işyerinden çıkarıldığı ve çalıştığı günler için kendisine az ödeme yapıldığı gerekçesiyle, işletmeci tarafından verilen 2 adet 200 TL ile 1 adet 100 TL’lik banknotu kasten yırtan S.B.(K-43) tutuklandı.

- İkamet izinsiz yedi kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen yedi kişi tutuklandı.

- Masa üzerinde bırakılan cep telefonunu çaldı

Gazimağusa Kaleiçi’ndeki bir eğlence mekanında, 31 Ocak’ta bir şahıs tarafından masa üzerinde bırakılan iPhone 16 Pro Max Gold marka cep telefonunu çalan M.A.E. (E-22) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.