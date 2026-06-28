Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ile eşi Meliz Birinci, Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın cenaze törenine katılarak son görevlerini yerine getirdi.

Cce73Bd4 1B5C 4Ad1 Ae44 949A6431A60E

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ve eşi Meliz Birinci, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Sanat, siyaset, iş dünyası ve sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği törende, Ertan ve Meliz Birinci de usta sanatçıya son vedalarını gerçekleştiren isimler arasında yer aldı.

Duygusal anların yaşandığı törende Kadir İnanır, ailesi, dostları ve sanat camiasının katılımıyla dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sinemasına kazandırdığı unutulmaz eserler ve yıllar boyunca canlandırdığı hafızalara kazınan karakterlerle milyonların sevgisini kazanan Kadir İnanır, geride bıraktığı güçlü sanat mirasıyla yaşamaya devam edecek.

“Güvenlik pazarlık konusu değildir. Egemenlik müzakere masasında azaltılacak bir hak değildir, kalıcı çözümün ön şartı
“Güvenlik pazarlık konusu değildir. Egemenlik müzakere masasında azaltılacak bir hak değildir, kalıcı çözümün ön şartı
İçeriği Görüntüle

Ertan ve Meliz Birinci de cenaze töreninde İnanır’ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileterek, usta sanatçıya son görevlerini yerine getirdi.