Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Yönetimi’nin mülkiyet politikaları konusunda Ankara ile çalışmaların devam ettiğini, ciddi müzakere ve tartışmaların sürdüğünü belirterek “Bu tutumlar cevapsız kalmayacak” dedi.

Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP milletvekillerinin Güney Kıbrıs'ın mülkiyet konusundaki uygulamaları ve bununla ilgili yapılanlara yönelik eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına uyguladığı politikanın herkesi rahatsız ettiğini belirtti.

Tahsin Ertuğruloğlu, Rum tarafının Kıbrıs sorunu tarifinin “istila ve işgal”; çözüme yönelik politikalarının da “işgalin sona ermesi” olduğunu kaydederek, “Rum tarafı 1974’ü ters döndürmeye çalışan bir politika güderken biz geleceği 1974’ün üzerine kurma politikasıyla siyaset yapıyoruz. Taban tabana zıt iki yaklaşım var… ” dedi.

Genel Kurulda federasyonla ilgili yapılan açıklamaları “Rum tarafının ekmeğine yağ-bal sürüyor” diye niteleyen Ertuğruloğlu, CTP’li milletvekillerine, “Nasıl onlar egemen eşitlik iddiamıza karşı geliyorsa, siz de karşı geliyorsunuz. Son tedbirlerin bununla hiçbir alakası yoktur” diye konuştu.

40 yıldır aynı şeyleri söylediğini, bunu da inkar etmediğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Çünkü 40 senedir aynı sorunu yaşıyoruz. Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti olarak görüldüğü, bu sıfatı taşımalarına izin verildiği ve dünyanın onları şımartmaya devam ettiği sürece istediğiniz kadar müzakere edin hiçbir şey olmaz…” dedi.

Rumların Kıbrıslı Türklerin statüsünün yükseltilmesine bile tahammül edemediğini belirten Ertuğruloğlu, “Rumlar bizimle federasyon görüşmek istiyor de biz kaçıyoruz gibi bir tablo çiziyorsunuz, bu doğru değil” şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu, bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars’ın yerinden söz alarak, mülkiyet konusuyla alakalı tutuklamalarla ilgili ne yapıldığını sorması üzerine, bu konuda Ankara ile çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ertuğruloğlu, “Bu konu siyasilerin nutuk sallaması ile değil hukuki hazırlık, veriler ve tecrübe ile çözülecek bir konudur” dedi.

Ciddi müzakereler ve tartışmaların sürdürüldüğünü yineleyen Ertuğruloğlu, “Bu tutumlar cevapsız kalmayacak” dedi.