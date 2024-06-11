Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nı takip eden Bangladeş, Moritanya ve Azerbaycan’dan askeri ateşeleri kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, tatbikatı gözlemci olarak takip etmek üzere KKTC’de bulunan Bangladeş, Moritanya ve Azerbaycan’dan askeri ateşeleri ile bakanlıkta kabul ederek görüştü.