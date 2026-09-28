Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında, DiCarlo ve Lacroix ile New York’ta BM Genel Merkezi’nde ayrı ayrı bir araya geldi.

Ertuğruloğlu, BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüşmesinde, Kıbrıs adasında varılabilecek bir anlaşmanın, sadece iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde olabileceğini söyledi. Ertuğruloğlu, muhatabına, Kıbrıs konusunda Anavatan Türkiye ile müştereken yürütülen Kıbrıs politikasını bir kez daha detaylı bir şekilde anlattı.

Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile yapılan görüşmede ise, BM Barış Gücü’nün KKTC’deki faaliyetleri ile ilgili konular gündeme geldi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu görüşmede muhatabına, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ara bölgedeki ihlallerine değindi ve önümüzdeki dönemde bu tür ihlallerin gerçekleşmesinin engellenmesine yönelik BMBG’nin daha etkin müdahalesini beklediğini aktardı.

Birleşmiş Milletler 81. Genel kurul çalışmaları kapsamında New York’ta bulunan Ertuğruloğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Washington’a geçti. Ertuğruloğlu’nun Washington’da bazı yetkililer ile görüşmesi, düşünce kuruluşlarında konuşmalar yapması ve basın ile bir araya gelmesi bekleniyor.