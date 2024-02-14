Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Genç TV’de Burhan Canbaz’ın güncel konularla ilgili sorularını yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’dan beklentinin, 6 ayı beklemeden “ortak zemin yoktur” diye BM Genel Sekreterini doğru bilgilendirmesi olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, ortak zeminin olabilmesi için her şeyden önce Rum tarafının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ diye haksız bir şekilde kullandığı sıfatının ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

60 yıldır Kıbrıs’ta bulunan Birleşmiş Milletler’in ortak zemin bulamadığını anımsatan Ertuğruloğlu, Temsilci’nin 6 ayda bu zemini bulabileceğine imkan vermediğini dile getirdi.

ERTUĞRULOĞLU, KIBRIS GENÇ TV’DE KONUŞTU

“KIBRIS’TA GELECEK, İKİ DEVLETİN İŞBİRLİĞİNDE ŞEKİLLENECEK”

Doğu Akdeniz’de huzur ve barış ortamının devamı isteniyorsa adanın gerçeklerine dayalı bir politika ve bir gelecek şekillenmesi gerektiğini kaydeden Ertuğruloğlu, bunun da adada iki ayrı egemen devletin iş birliğinde şekilleneceğini söyledi.