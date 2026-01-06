Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanlarından Kenan Atakol için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu mesajında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde ve devletleşme aşamasında, Kurucu Meclis üyeliği ve çeşitli bakanlık görevleriyle Kıbrıs Türk siyasi yaşamında derin izler bırakan Kenan Atakol’un vefatından derin bir üzüntü duyduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, “13 yıl boyunca yürüttüğü Dışişleri Bakanlığı görevi ile diplomasi tarihimize en uzun süre görev yapan bakan olarak geçen Sayın Atakol, devletimize verdiği kıymetli emeklerle daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet dilerim. Başımız sağ olsun.” İfadelerini kullandı.