Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Emekli Deniz Kuvvetleri Kıdemli Albayı İbrahim Neşet İkiz’in vefatından derin bir üzüntü duyduğunu belirterek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu İkiz’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayılmadı.
Ertuğruloğlu'nun mesajı şöyle:
"Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda, Kıbrıs’a ilk çıkan Amfibi Deniz Piyade Alayı Kurucusu ve Komutanı, Emekli Deniz Kuvvetleri Kıdemli Albayı İ. Neşet İkiz’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Cesaret ve kahramanlığını unutmayacağız. Ailesine, sevenlerine baş sağlığı ve sabır dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun”