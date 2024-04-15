Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencilerini ayrı ayrı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, öğrenci ve akademisyenlerden oluşan heyete Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda Kıbrıs brifingi verdi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin temelde bir statü sorunu olduğunu ve uluslararası toplumun yanlış teşhisleri ve taraflı tutumu nedeniyle 60 yıldır süren müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını anlattı.

Kıbrıs konusundaki Türk tarafının yeni vizyonu hakkında öğrencileri bilgilendiren Ertuğruloğlu, yeni vizyonun egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulüne dayandığını söyledi.