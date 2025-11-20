Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde, KKTC ile Türk dünyası arasındaki ilişkilerin her alanda artarak gelişmesini hedeflediklerini belirten Ertuğruloğlu, karşılıklı temasların önemine işaret etti.

Bakan Ertuğruloğlu, bu anlamda, KKTC’nin görünürlülüğünün artması yönündeki desteklerinden dolayı TÜRKPA heyetine teşekkür etti.

Görüşmede, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı da yer aldı.