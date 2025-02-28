Dipkarpaz’da 16 Şubat’ta ortaya çıkarılan; 100 metre kare alanda 16 eşeğin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanarak bugün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında beşer gün daha tutukluluk kararı verildi.

Zanlılardan D.D. için; sağlık problemleri nedeniyle doktor kontrolünden geçirilmesi için karar verildi. Her iki duruşma sırasında D.D.’nin rahatsızlandığı gözlemlendi.

Olayla ilgili 25 Şubat’ta tutuklanan ve ertesi gün çıkarıldıkları mahkemede ikişer gün tutukluluk kararı verilen D.D., U.D., T.K. ve E.D. bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’nde hakim huzuruna çıkarıldı.

Olayın tahkikat memuru Polis Memuru Rıfat Akçabel, alınması gereken 4-5 ifade daha bulunduğunu, emare fişeklerin balistik incelemeye gönderildiğini, fişeklerin kesilen kısımlarının aranmakta olduğunu, zanlıların cep telefonlarının data incelemesinin sürdüğünü ifade etti.

Alınacak ifadeler neticesinde başka ifadelerinin alınmasının gerekebileceğini, kayıp, silah ve fişek parçaları olduğunu söyleyen zanlıların serbest bırakılması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek zanlılar aleyhinde yedişer gün tutukluluk talep etti.

Zanlı avukatları tutukluluk talebine itiraz ettiler.

3 zanlının avukatı 7 günün çok fazla olduğunu, tahkikat memurunun verilen süreyi verimli kullanmadığını beyan ederek, sürenin 2-3 günle sınırlandırılmasını talep etti.

Diğer zanlı avukatı ise, müvekkilinden emare olarak ne silah ne de fişek alındığını, bir silahı ibraz edemedi diye tutuklandığını, bunun itham edilen suçla bağdaştırılamayacağını savunarak, serbest bırakılmasını talep etti.

D.D.’nin avukatı da müvekkilinin sağlık problemleri olduğunu bu yüzden tutukluluk süresini hastanede doktor kontrolünde geçirmesini talep etti.

İddia makamı ise hitabında soruşturmanın devam ettiğini, balistik ve telefon data incelemelerinin sonuçlarının beklendiğini, tahkikat süresinin verimli kullanıldığını, aranan emareler ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek, 7 gün tutukluluk talebinde bulundu.

İddia makamı D.D.’nin sağlık sorunlarını gözlemlediğini, ancak tutukluluk süresini hastanede geçirmesinin yasal dayanağı olmadığını, buna doktor kontrolünün ardından doktorun karar verebileceğini ifade etti.

Talep ve itirazların değerlendirilmesi için verilen aranın ardından mahkeme zanlıların tutukluluk sürelerinin beşer gün daha sürmesi ve D.D.’nin doktor kontrolünden geçmesi emrini verdi.