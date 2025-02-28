Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi ve Birinci Global Şirketler Grubuna ziyaret gerçekleştirdi.

umhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkleri kompleksin girişinde Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birincive 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Menekay karşıladı.

Ziyarette ilk konuşmayı 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Menekay gerçekleştirdi. Menekay,Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürklere ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında Öztürklerin eğitime olan katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Menekay,Öztürklere 15 Kasım Üniversitesi hakkında bilgilerde verdi.

Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ise konuşmasında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in ziyaretinden dolayı onur duyduğunu dile getirdi. Birinci, Devlet yetkililerinin ziyaretlerinin kendilerini her zaman daha çok motive ettiğininin altını çizdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürklerde ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

Öztürkler ayrıca, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin önemli üniversitelerden biri olduğunubelirtti. Ziya Öztürkler, Yükseköğrenimin önemine de vurgu yaptı.