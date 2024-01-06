Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias davası duruşmasının 4’üncü gününde yaşananlar hakkında bilgi vererek, “Henüz bir karar alınmadı. Savcı, mütalaasında mevcut durumun devamını talep etti” ifadelerini kullandı.

Savcının mütalaasına ilişkin Esendağlı, “Tutuklu olanların tutukluluk hallerinin, adli kontrolle serbest olanların ise adli kontrol ile serbest olmalarının devamının Savcılık makamı tarafından uygun görüldüğü bildirildi” dedi.

Esendağlı, savcılık mütalaasının nihai bir karar olarak algılanmasının doğru olmadığını, bunun bir karar mahiyetinde değil bir görüş ve talep olduğuna dikkat çekti.

Esendağlı, “Takdir mahkemenindir” vurgusu yaparak, yine de Savcı mütalaasının değerli ve dikkate alınan bir enstrüman olduğunu kaydetti.

BRT’ye açıklamalarda bulunan Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, duruşmada bugün sanıkların ve avukatlarının beyanlarda bulunduğunu, şu saate kadar sanık avukatlarının bir kısmının dinlendiğini ve dinlenmeye devam ediliyor olduğunu belirtti, sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından tutukluluk durumunun devamı ve bir sonraki duruşma tarihine ilişkin kararların alınmasına geçileceğini söyledi.

- Sanıklar, beyanlarında, sorumlu olmadıklarını savunmaya devam ediyor

İlk olarak Savcı’nın mütalaasına ilişkin bilgiler veren Esendağlı, oradaki usule göre mahkemenin kararından önce savcının bir mütalaa vermesinin söz konusu olduğunu ve bu kapsamda savcının görüşünü açıkladığını ifade etti.

Esendağlı, mütalaada, mevcut duruşmada yürütülen online katılım yönteminin de devamına ilişkin ifadelerin de yer aldığını doğruladı.

Bugünkü duruşmada sanıkların beyanlarına yönelik ise, Esendağlı, “Ahmet Bozkurt, külliyen herhangi bir sorumluluk kabul etmeme noktasındaki pozisyonunu koruyor” diyerek, Bozkurt'un binayı yıkanın depremin şiddeti olduğunu ve kendisinin kusuru olmadığını savunmaya devam ettiğini kaydetti.

Esendağlı, Ahmet Bozkurt’un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt’un ise beyanında, son söz ve yönetimin babasına ait olduğunun altını çizdiğini, babalarının emir ve talimatları dışında hareket etmediklerini ve herhangi bir sorumluluk sahibi olmadıklarını söylediğini aktardı.

Esendağlı, bir sonraki duruşmanın tarihine yönelik, Mahkeme Başkanı’nın hassasiyeti dikkate alarak, 6 Şubat tarihine denk gelmemesine yönelik taleplerine ılımlı bir cevabı olduğunu belirtti, “Meslektaşlarımızın da öngördüğü erteleme tarihi 1,5-2 ay olduğu için zaten o tarihi geçmiş olacağız” şeklinde konuştu.