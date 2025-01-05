ABD'de geçen hafta 100 yaşında yaşama veda eden eski Başkan Jimmy Carter için düzenlenen cenaze töreni dün itibarıyla Georgia eyaletinde başladı.

Altı gün sürecek tören kapsamında gerçekleştirilen ilk etkinlikler, Carter'ın küçük bir kasaba olan Plains'ten bir yardımsever ve demokrasi savunucusu olarak küresel sahnede bir ömür geçirdiği siyasi merdivene tırmanışını yansıttı.

Tören dün sabah Carter ailesinin Americus'taki Phoebe Sumter Tıp Merkezi'ne gelmesiyle resmen başladı. Carter'ı koruyan eski Gizli Servis ajanları, cenaze aracının Plains'e doğru kampüsten çıkışında yanında yürüyerek, tabut taşıyıcısı olarak görev yaptı.

Konvoy, sadece birkaç bloktan oluşan Plains şehir merkezinden geçerek, Kasım 2023'te 96 yaşında hayatını kaybeden First Lady Rosalynn Smith Carter'ın kızlık evinin ve çiftin fıstık depolarını işlettiği yerin yakınından geçti. Güzergahta ayrıca, Jimmy Carter'ın 1976 başkanlık kampanyası karargahı olarak kullanılan eski tren garı da yer aldı.

Konvoy, Carter'ların 1946 yılında evlendikleri Metodist kilisesi ile yaşadıkları ve öldükleri evin önünden geçti. Plains'den geçen konvoy, eski başkanın anne ve babasının gömülü olduğu mezarlığı geçtikten sonra Carter'ın Archery'deki aile çiftliği ve çocukluk evinin önünde durdu. Ulusal Park Servisi, 39. başkanı onurlandırmak için eski çiftlik çanını 39 kez çaldı.

Konvoy Archery'den kuzeye Atlanta'ya doğru yola çıktı. Askeri konvoy, Carter'ın 1963'ten 1967'ye kadar eyalet senatörü ve 1971'den 1975'e kadar vali olarak görev yaptığı Georgia Kongre Binası önünde durdu. Georgia Valisi Brian Kemp ve Atlanta Belediye Başkanı Andre Dickens bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Konvoy daha sonra Carter'ın başkanlık kütüphanesi ile eski başkan ve first lady tarafından 1982 yılında kurulan Carter Center'ı da içeren Carter Başkanlık Merkezi'ne geçti. Carter'ın oğlu James Earl 'Chip' Carter III ve torunu Jason Carter, çok sayıda Carter Center çalışanının da aralarında bulunduğu bir topluluğa konuşma yaptı.

Carter'ın salı sabahı 06.00'ya kadar istirahat etmesi ve halkın günün her saati saygılarını sunabilmesi planlanıyor.

Carter'ın naaşı daha sonra Washington'a gidecek ve perşembe günü saat 10.00'da Washington Ulusal Katedrali'nde yapılacak cenaze törenine kadar Capitol Rotunda'da bekletilecek.

Yaşayan tüm başkanlar törene davet edilirken, Joe Biden'ın bir methiye konuşması yapacağı bildirildi. Biden ayrıca, Plains'teki bir ABD Posta Hizmetleri tesisine Jimmy ve Rosalynn Carter'ın adının verilmesini öngören bir yasa tasarısını da imzaladı.

Carter ailesi, Carter'ın onlarca yıl Pazar Okulu öğretmenliği yaptığı Maranatha Baptist Kilisesi'nde düzenlenecek özel bir cenaze töreninin ardından eski başkanı Plains'e defnetmek üzere geri dönecek. Carter daha sonra evinin ön verandasından görülebilen bir arsaya özel bir mezar töreniyle defnedilecek.