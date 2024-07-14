Pensilvanya'nın Butler kentindeki bir seçim mitingi esnasında Trump'a saldırı düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski başkanı ve yaklaşmakta olan seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olmasına kesin gözle bakılan Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde Cumartesi günü bir seçim mitingi esnasında saldırıya uğradı.

Patlama seslerinin duyulmasının ardından kürsüde Trump'ın sağ kulağını tuttuğu görülürken, sonrasında Gizli Servis görevlilerin koştuğu kameralara yansıdı.Saldırının ardından Trump'ın durumunun stabil olduğunu belirten Amerikan Gizli Servisi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Trump, olayın ardından yaptığı açıklamada durumunun “iyi” olduğunu, bir sağlık kuruluşunda muayeneden geçtiğini bildirdi.

Savcılık, silahlı saldırganın ve mitinge katılan en az bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi.