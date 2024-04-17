“Etekler ve Pantolonlar” tiyatro oyunu, Çatalköy’de sahnelendi.

Çatalköy Esentepe Belediyesinden verilen bilgiye göre, Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, Altın Palmiye Ödülleri'nde 2021 yılında "En İyi Tiyatro Oyunu" ödülünü kazanmıştı.

Mine Artu’nun kaleme aldığı, Yönetmen Serkan Budak’ın yönettiği, ünlü oyuncular Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç tarafından sahnelenen müzikli komedi “Etekler ve Pantolonlar”, ZAYDER ve Çatalköy - Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte tiyatro severler ile buluştu.

Oyun sonunda Çatalköy Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, çiçek takdim etti. Ceyhun Kırok, tiyatro severlerden tam not alan oyunun sahnelenmesine katkıda bulunanları tebrik etti.