Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, etkili yağışların cuma gününe kadar devam edeceğini, hafta sonunun yağışsız geçmesinin beklendiğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a hava durumunu değerlendiren Güneş, bugün etkili yağışların saat 17.00’ye kadar devam edeceğini belirtti.

Yarın sabah saat 08.00 gibi yağışın yeniden başlayacağını ve akşam saatlerine kadar orta şiddette devam edeceğini öngördüklerini belirten Güneş, yarından sonra ise cuma günü parçalı az bulutlu, hafta sonu da yağışsız bir hava beklediklerini kaydetti.

Ülke genelinde yağışların 7/24 takip edildiğini belirten Güneş, ekran üzerinden şu anda ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların devam ettiğini gösterdi.

Yoğun yağışlardan dolayı toprağın suya doyduğunu ve su taşkını tehlikesinin sürdüğünü ifade eden Güneş, daire olarak hava durumunu yakından takip etmeyi ve kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.