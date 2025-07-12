Gazimağusa bölgesinde 21-29 Haziran tarihinde yaşanan ev açma ve hırsızlıkla alakalı tutuklanan 3 kişiyle ilgili yürütülen ileri soruşturma neticesinde çaldıkları ziynet eşyaları, çek defteri ve paralar Salamis Ormanı’nda gömülü şekilde bulundu.

Polis açıklamasına göre 2 Temmuz’da Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanan S.K.(E-46), A.K.(E-21) ve A.U’nun.(E-21) soruşturmasında Yeniboğaziçi ve Tuzla’da iki ayrı evden çaldıkları ziynet eşyası, boş çek defteri ve 40.000 TL, 2.200 Stg, 1.000 euro ve 75 ABD doları nakit para Salamis Ormanı’nda gömülü şekilde bulundu.

Soruşturma devam ediyor.