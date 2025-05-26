Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi iş birliğinde kapalı Maraş’ta hizmet veren Evkaf Kafe düzenlenen törenle açıldı.

Kafenin açılışını TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile Kıbrıs Türk Vakıflar idaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer gerçekleştirdi.

Bilal Ağa Mescidi’nin hemen yanında yer alan kafenin açılışında TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan, Din işleri Başkanı Hakan Moral ile Din İşleri Gazimağusa Sorumlusu Faruk Seçkin de yer aldı.

-Tümer

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer açılışta yaptığı konuşmada, TİKA’nın destekleriyle Evkaf Kafe'nin hazır hale gelerek hizmete başladığını söyledi.

Tümer, Bilal Ağa’nın kapalı Maraş olarak adlan0dırılan bölgenin bir mührü olduğunu belirterek, yapılan araştırmalara göre de kapalı Maraş’ın yüzde 99’unun; Abdullah Paşa Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı, Bilal Ağa Vakfı olmak üzere 3 vakfa ait olduğunu vurguladı.

Tümer, destekleri için TİKA Başkanı Serkan Kayalar’a teşekkür etti.

-Kayalar

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da bazı açılışlar için günübirlik KKTC’de bulunduklarını belirterek, Evkaf Kafe’nin “sembolik, ancak anlamlı” bir açılış olduğunu vurguladı.

Kayalar “Evkaf’ımızın 47 yıl sonra çok güzel bir şekilde ihya ettiği Bilal Ağa Mescidi’ndeyiz.” dedi.

Evkaf Kafe’nin iyilik gönüllüleri tarafından işletildiğini söyleyen Kayalar, TİKA olarak kafenin şartlarını iyileştirme desteğinde bulunduklarını, mutfak ve ekipman temin ettiklerini kaydetti.

Projenin sembolik ve manevi önemi olan bir proje olduğunu vurgulayan Kayalar, “Ne mutlu ki bize böylesine güzel bir vakıf eserinin bir parçasında hizmet etmek nasip olmuş.” dedi.

Kayalar bundan sonra da Kuzey Kıbrıs’ın hem ortak kültürel mirasına hem tarihi mirasına desteklerinin süreceğini ifade etti.