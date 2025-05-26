Lefkoşa Surlar İçi bölgesinde Abdi Çavuş Sokak’ta iki grup arasında çıkan kavgada biri 16 yaşında on iki kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, kavga dün 18.00 sıralarında alkollü olduğu saptanan F.E.(E-26), S.E. (E-18), S.Y.E.(E-21) ve M.D.E.(E-23) bir taraf, E.B.(E-41), M.B.(E-26), T.D.(E-45), Y.B.(E-40), A.K.(E-43), B.A.(E-31), Ş.A. (E-26), N.K.(E-48) ve A.Y.(E-40) de diğer taraf olmak üzere iki grup arasında çıktı. Sopa, tabure ve süpürge sapıyla birbirlerini döven grubun kavgasına 16 yaşındaki Ş.E. de karıştı.

Polis, T.D.(E-45) ve N.Z.(E-48) hariç, olaya karışan 12 kişi tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.