Lefkoşa Surlar İçi bölgesinde Abdi Çavuş Sokak’ta iki grup arasında çıkan kavgada biri 16 yaşında on iki kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, kavga dün 18.00 sıralarında alkollü olduğu saptanan F.E.(E-26), S.E. (E-18), S.Y.E.(E-21) ve M.D.E.(E-23) bir taraf, E.B.(E-41), M.B.(E-26), T.D.(E-45), Y.B.(E-40), A.K.(E-43), B.A.(E-31), Ş.A. (E-26), N.K.(E-48) ve A.Y.(E-40) de diğer taraf olmak üzere iki grup arasında çıktı.  Sopa, tabure ve süpürge sapıyla birbirlerini döven grubun kavgasına 16 yaşındaki Ş.E. de karıştı. 

Polis basın bültenine yansıyan haberler
Polis basın bültenine yansıyan haberler
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Polis, T.D.(E-45) ve N.Z.(E-48) hariç, olaya karışan 12 kişi tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.