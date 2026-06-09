Evrensel Hasta Hakları Derneği, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören 39 yaşındaki Mustafa Kul’un yaşamını yitirmesiyle ilgili etkin, şeffaf ve bağımsız kamu denetimine açık bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Dernekten yapılan açıklamada, ruh sağlığı hizmeti alan bireylerin toplumun en kırılgan grupları arasında yer aldığı belirtilerek, psikiyatri servislerinde tedavi gören kişilerin yaşam hakkının korunmasının, güvenliklerinin sağlanmasının ve uygun bakım koşullarında tedavi görmelerinin sağlık sisteminin temel sorumlulukları arasında olduğu ifade edildi.

Tedavi amacıyla devlet gözetimine alınan bir kişinin yaşam hakkının korunmasının yalnızca sağlık hizmetinin değil, insan haklarının da temel gereği olduğu vurgulanan açıklamada, basına yansıyan bilgiler doğrultusunda olayın gerçekleşme koşulları, hastanın gözetim ve takip süreçleri, uygulanan güvenlik önlemleri ve kurum içi prosedürlerin yeterliliği konusunda kamuoyunda soru işaretleri oluştuğu belirtildi.

“Özellikle ülkemizde ruh sağlığı alanında yatılı tedavi hizmeti sunan tek kamu kurumu olan Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde geçmiş yıllarda da benzer can kayıplarının yaşanmış olması, bu olayın münferit bir vaka olarak değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.” denilen açıklamada, 2021 yılında aynı hastanede tedavi gören bir kadının da yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, bu olayların tekrarlanmasının nedenlerinin sorgulanması gerektiği kaydedildi.

- “Resmi bir açıklama yapılmamış olması endişeleri artırıyor”

Açıklamada, olayın ardından Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimi tarafından soruşturma başlatılıp başlatılmadığına, olayın nasıl gerçekleştiğine ve hangi önlemlerin alınacağına ilişkin resmi açıklama yapılmamasının kamuoyundaki endişeleri artırdığı savunuldu.

Kamu kurumlarının ciddi olaylar karşısında sessiz kalmasının kabul edilebilir olmadığı belirtilen açıklamada, şeffaflık ve hesap verebilirliğin hasta haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Yürütülecek soruşturmanın yalnızca bireysel sorumlulukları ortaya çıkarmakla sınırlı kalmaması, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yapısal eksiklikleri de belirlemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanan bireylerin güvenli ortamda bakım alma, yaşamlarının korunması, insan onuruna saygı gösterilmesi ve bireysel risklerinin düzenli değerlendirilmesi haklarına sahip olduğu belirtildi.

- “Bağımsız denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gereklilik haline geldi”

Açıklamada, ruh sağlığı hizmetlerinde hasta güvenliği, gözetim, kriz müdahalesi ve bağımsız denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi istendi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin sürecin takipçisi olacağını kaydedilen açıklamada, gerekli açıklamaların yapılması ve yaşanan kaybın benzer olayların önlenmesine yönelik somut adımlara dönüşmesinin beklendiği vurgulandı.

Dernek, Kul’un ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.