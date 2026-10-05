İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon oranını yüzde 3.34 olarak açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28.15 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.02 değişim gerçekleşti.

Eylül ayında fiyatı en çok artan ilk üç mal, yüzde 89.85 ile kırmızı lahana, yüzde 73.58 ile domates ve yüzde 64.26 ile maydanoz oldu.

En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 36.81 ile salatalıkta, yüzde 33.33 ile Milli Piyango biletinde ve yüzde 23.22 ile taze fasulyede görüldü.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12.52 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Ulaştırma ana grubunda yüzde 5.66, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 2.66, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.62, sağlık ana grubunda yüzde 2.05, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.94, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.23 artış oldu.

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1.17, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.90, haberleşme ana grubunda yüzde 0.63, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 0.36, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.14 artış yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 454 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış,103 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon oranını yüzde 3.04, temmuz ayı enflasyon oranını ise yüzde 2.90 olarak açıklamıştı.