Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü yer yer yağmur ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, perşembe gününden sora genellikle az veya parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde, periyodun ilk günlerinde 26-29, diğer günlerde 30-33, sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek.