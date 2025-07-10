Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına Fahrettin Altun getirildi.

Resmi Gazete'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, TİHEK Başkanlığına, ikinci başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı.

Buna göre, Fahrettin Altun TİHEK Başkanlığına, Muhammet Ecevit Carti ikinci başkanlığa, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan TİHEK üyeliğine getirildi.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle 25 Temmuz 2018 tarihinde başladığı ve yaklaşık yedi yıldır sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını” belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli'nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum.”

Altun, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran'a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” ifadelerini de kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun’un yerine Prof. Dr. Burhanettin Duran atanmıştı.