Konut sahibi olmak isteyenler için İskele’den dikkat çeken bir kampanya duyuruldu. Capiton Construction, faizsiz ve banksız ödeme kolaylığıyla yeni bir konut fırsatı sunuyor.

Capiton Construction tarafından başlatılan kampanya kapsamında, konutlar yüzde 30 peşinat ve 90 ay vade avantajıyla satışa sunuluyor. Faizsiz ve banksız ödeme modeliyle hayata geçirilen kampanyanın, herkes ev sahibi olana kadar devam edeceği belirtildi.

İskele bölgesinde hayata geçirilen projede, güçlü mimari, güvenli yatırım ve uzun vadeli ödeme kolaylığı öne çıkıyor. Yetkililer, geleceğini ertelemek istemeyen yatırımcı ve aileleri kampanyadan yararlanmaya davet etti.

Detaylı bilgi almak isteyenler, 0539 140 20 04 ve 0539 140 20 00 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabiliyor.