Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, sabrın, fedakârlığın ve vatan sevgisinin sembolü olan gazilerin, Türk Milletinin birlik içinde güçlü bir şekilde yarına yürüyebilmesi için izler bıraktığını kaydetti.

Öztürkler, 19 Eylül Gazileri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunlara yer verdi:

“Gazilerimiz, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin birer abidesi olarak milletimizin baş tacı olmuşlardır. Gazilerimizin canını ortaya koyarak yazdığı destanlar onlara sadece bir unvanı değil; bir ömür boyu süren büyük bir şerefi kazandırmıştır.

Kıbrıs’ta mücahit ve Mehmetçiğin verdiği mücadele bir milletin birliğinin, inancının ve kader ortaklığının somut ifadesidir. Vatan toprağını canı pahasına savunan, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde onurla yürüyen tüm gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bugün Kıbrıs adasında olarak yaşıyorsak, bunu şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği eşsiz cesarete borçluyuz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazilerimizi minnetle, saygıyla ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyoruz.”