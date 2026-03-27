Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları Eski Başkanı sanık Fatma Ünal, yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Dava, 29 Nisan'a ertelendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen bugünkü duruşmada, sanık avukatı Doğa Zeki de hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada Zeki, Güzelyurt'ta gerçekleştirilen ilk tahkikat duruşmalarında sunulan emarelerin birçoğunun henüz kendisine iletilmediğini söyledi.

Avukat Zeki, müvekkilini savunabilmesi için tanıkların ifadeleri ve USB bellekler gibi çeşitli emarelerin kendisine iletilmesini beklediğini ifade ederek emarelerin incelenmesinin zaman alacağını söyledi, uzun süreli tehir talebinde bulundu.

Mahkeme talebi uygun bularak davayı 29 Nisan'a tehir etti.

Hatırlanacağı üzere, toplam beş tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında; 41 emare sunulmuştu.

Sanık Fatma Ünal, "Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlaması olmak üzere toplam 16 ayrı davadan itham edilmişti.