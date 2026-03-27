Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği, yani TCOD, uluslararası katılımla önemli bir kongreye imza atıyor. 2001 yılında kurulan ve Türk dünyasından göz hekimlerini bir araya getiren TCOD, bilimsel iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Dernek, Türk Oftalmoloji Derneği’nin himayesinde faaliyet gösteriyor ve kuruluşundan bu yana kongreler, sempozyumlar ve eğitim programlarıyla oftalmoloji alanındaki gelişmeleri paylaşıyor.

Bu kapsamda, 27–28 Mart 2026 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde uluslararası bir oftalmoloji kongresi düzenleniyor. Kongreye Türkiye dahil 7 farklı ülkeden yaklaşık 250 göz hastalıkları uzmanı katılıyor.

Programda 200’e yakın bilimsel bildiri sunulacak. Katılımcılar, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak bölgesel iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Uzmanlara göre dünya genelinde yaklaşık 800 milyon kişi görme sorunlarıyla karşı karşıya. Bu sorunların önemli bir kısmı ise katarakt gibi tedavi edilebilir hastalıklardan kaynaklanıyor. Kongrede, bu alandaki güncel gelişmeler ve çözüm yolları da ele alınıyor.

TCOD yetkilileri, bu tür uluslararası toplantıların sadece bilimsel gelişime değil, aynı zamanda ülkeler arasında anlayış ve iş birliğine de katkı sağladığını vurguluyor.

Kongreye destek veren kurumlara, yerel yöneticilere ve sağlık sektörü temsilcilerine teşekkür edilirken, organizasyonun Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası bilimsel platformlarda daha görünür hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Girne’de düzenlenen kongre, bilimsel paylaşımın yanı sıra dostluk ve iş birliği mesajlarıyla da dikkat çekiyor.