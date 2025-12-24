Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, çarşamba günü akşamı gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktarımına göre Saran'ın, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Saran'a, ‘uyuşturucu madde temin etme’ ve ‘uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçları yöneltiliyor.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır."

Saran gün içerisinde hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu testinin pozitif çıkmasına dair iddiaları reddetmişti.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada söz konusu maddeyi "hayatı boyunca kullanmadığını", "yakından dahi görmediğini" belirtti.

Saran, yapılan testin tekrarlanmasını isteyeceğini ve bağımsız uluslararası test kuruluşlarında da test yaptıracağını vurguladı.

Adli Tıp Kurumu test sonucuna göre, Saran'ın idrar, kan ve tırnak örneği negatif çıkarken, kan testi sonucu ise pozitif çıktı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan iş insanı Saran cumartesi günü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saran'a yurt dışı çıkış yasağı konduğu ve adli kontrol uygulanacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

9 Aralık'ta Habertürk TV genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dahil sekiz kişi, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

10 Aralık'ta dört şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmış, Ersoy ve beraberinde üç kişi ise gecenin ilerleyen saatlerinde tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında başka gözaltılar da olmuştu. 17 Aralık'ta spiker Ela Rümeysa Cebeci, tutuklanmıştı. Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.