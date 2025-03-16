Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti.
Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.
Fenerbahçe bu sonuçla birlikte rakibi Galatasaray'dan 1 maçı eksik halde 9 puan geriye düştü. Üçüncülük için yarışan Samsunspor, 51 puana yükselerek rakiplerinin puan kaybı haftasını boş geçmedi.
75. dakikada Samsunspor'da Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray, milli ara dönüşünde Beşiktaş'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Bodrumspor deplasmanına çıkacak.