Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Fenerbahçe, Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. Mourinho, ideale yakın 11'ini sahaya sürdü ve takımın performansı beğeni topladı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Fransa ekibi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti.

Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho, sahaya Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de çıkardı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Rodrigo Becao, Luan Peres, Emir Ortakaya, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Rade Krunic, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Umut Nayir yer aldı.

Strasbourg'un ilk 11'i ise Dreyer, Emegha, Mwanga, Diarra, Sylla, Senaya, Doukoure, Ouotro, Ferro, Sebas ve Sobol'dan oluştu.

Teknik direktör Mourinho, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı; Dusan Tadic ve Çağlar Söyüncü'nün yerine Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder'i sahaya sürdü. 61. dakikada ise Dominik Livakovic-İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz-Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski-Rade Krunic ve Bright Osayi-Samuel-Yiğit Efe Demir değişiklikleri gerçekleştirildi.

Portekizli teknik adam, 72. dakikada Edin Dzeko'nun yerine Umut Nayir'i ve Fred'in yerine Miha Zajc'ı oyuna dahil etti.

Fenerbahçe'de son değişiklikler ise 78. dakikada yapıldı. Ryan Kent yerini Emre Mor'a, Jayden Oosterwolde ise Emir Ortakaya'ya bıraktı. Alexander Djiku ise Yusuf Akçiçek ile değiştirildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. İlk yarıda üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 5. dakikada golle buluştu. Önde baskı kuran Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün kazandığı topu Sebastian Szymanski'ye ulaştırmasıyla atağı başlattı. Polonyalı oyuncu, rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topu ceza yayına kadar sürerek etkili bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, üstün oyununu sürdürerek 33. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Dusan Tadic'in etkili ortasında top, doğrudan ağlarla buluştu. 37. dakikada ise Tadic'in pasıyla sağdan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden arka direğe yaptığı sert ortada, savunmanın uzaklaştıramadığı topa Ryan Kent ayak koyarak skoru 3-0 yaptı.

İlk yarının son dakikasında Fenerbahçe, farkı 4'e çıkardı. Şık paslaşmalar sonucunda ceza sahasında Oosterwolde'den aldığı ara pasını penaltı noktasından etkili bir vuruşla değerlendiren Edin Dzeko, topu ağlara gönderdi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ise her iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı ve maç bu skorla tamamlandı.

İDEALE YAKIN 11

Fenerbahçe, Strasbourg karşısında ideale yakın bir ilk 11 ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ile oynayacakları maç öncesinde son hazırlık maçında ideal kadrosunu sahaya sürdü.

TADIC SAĞ KANATTA OYNADI

Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Dusan Tadic, Strasbourg karşısında sağ kanatta görev yaptı.

Geçtiğimiz sezon sol kanatta etkili bir performans sergileyen 35 yaşındaki Tadic, teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihiyle bu maçta ters kanatta sahaya çıktı. Sağ kanatta oynadığı süre boyunca dikkat çeken bir performans sergileyen Tadic, 33. dakikada takımının 2. golünü atarak katkıda bulundu.