: KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun bahçesine bir çardak kazandırılması sürecine destek verdi.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na katkıda bulundu.

Dernek, Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi Çelen Çağansoy’un öncülüğünde, okul bahçesine bir çardak kazandırılması sürecine destek verdi.

Çardağın tamamlanmasının ardından Dernek Başkanı Tolga Ahmet Raşit, Başkan Vekili Cengiz Gülmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Dönmez, okulu ziyaret etti. Ziyaret sırasında okul yönetimi, Derneğe teşekkür ederek, teşekkür belgesi takdim etti.