Mersin Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk Fenerbahçe, 24. dakikada Osayi-Samuel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'le 40. dakikada bir gol daha bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıda iki takım da girdikleri pozisyonlardan skor üretemedi. Sahadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 73'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda MKE Ankaragücü’ne elenen Fenerbahçe, bu galibiyetle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union SG ile oynayacağı maç öncesi moral buldu.

Deplasmandaki yenilmezlik serisisni 14 maça çıkaran sarı-lacivertlilerde bir yandan da gözler Beşiktaş-Galatasaray derbisine çevrildi.