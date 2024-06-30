5 yıllık aranın ardından bu yıl 52.’si gerçekleşen Geleneksel İskele Festivali, başarısı uluslararası boyut kazanan, ay yıldızlığı bayrağı dünyanın birçok ülkesinde dalgalandıran İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun himayelerindeki İskele Belediyesi 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam ediyor. Festivalde dün akşam, festivale katılan ülkelerin tanıtım gecesi vardı. Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay halk dansları ekipleri, 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında İskele’de buluştular. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceyi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve eşi Özlem Sadıkoğlu’nun yanı sıra Meclis Üyeleri ile İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa, CIOFF temsilcileri ile büyük bir kalabalık izledi.

RENKLER VE KÜLTÜRLER İSKELE’DE BULUŞUYOR

28 Haziran Cuma günü görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirilen 52. Geleneksel İskele Festivali, devam ediyor. Festivalin olmazsa olmazları arasında bulunan ve bu yıl 27.’si düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali, yine ambargoya inat, dünyanın birçok ülkesinden halk dansları ekiplerini ülkemizde ağırlıyor. İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni aynı zamanda CIOFF KKTC Başkanı olan Özlem Kadirağa’nın organizasyonunda düzenlenen 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali dün akşam (29 Haziran) festivale katılan ekiplerin tanıtım gösterileri ile devam etti. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden Çanakkale’den gelen ekibin yanı sıra gecede, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay ekipleri de birbirinden renkli gösteriler sundu. Açılışta İzmir Marşı’nı söyleyerek ayakta alkışlanan Macaristan ekibi yine bir sürpriz yaparak Dillirga Şarkısını seslendirdi. Ekip, alanı dolduran kalabalık tarafından dakikalarca alkışlandı

OTANTİK KIBRIS KONSERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Öte yandan, İskele Belediyesi 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin tanıtım gösterilerinden hemen önce, seslendirdiği birbirinden güzel Kıbrıs şarkılarıyla ülkemizin önemli gruplarından Grup Otantik sahne aldı. Festivale katılan ekiplerin yanı sıra İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’ni dolduran kalabalık Grup Otantik’in seslendirdiği her bir şarkıda, sahneye çıkarak danslarıyla eşlik etti.

FESTİVAL FESTİVAL GÜZELİ VE KOSTÜM DEFİLESİ İLE DEVAM EDECEK

52. İskele Festivali bu akşam (30 Haziran) İskele Belediyesi 27. Uluslararası Halk Dansları

Festivali’ne katılan ekiplerin, Geleneksel Kostüm Defilesi ile Bay ve Bayan Festival,

Güzeli Seçimi ile devam edecek.