Fiber optik altyapı protokolü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 13.30’da toplanarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan fiber optik altyapı iş birliği protokolünün onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını görüştü.

Geçtiğimiz haftadan bu yana Meclis’te tartışmalara, kamuoyunda ise eylemlere neden olan düzenleme, yapılan oylamada 27 kabul ve 20 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylama öncesinde söz alan Erhan Arıklı, eleştirilere yanıt verdi. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik “yabancı devlet” ifadelerine tepki gösteren Arıklı, Girne Hastanesi için 400 milyon liralık malzeme alımı yapıldığını belirterek, bu desteğin karşılıksız sağlandığını söyledi.

Arıklı, ülkede mevcut bir fiber altyapı bulunduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu kaydederek, Türk Telekom tarafından yaklaşık 8 bin kilometrelik yeni fiber hat döşenmesinin planlandığını ifade etti. Fizibilite raporunun hazırlandığını, son halinin Maliye Bakanlığı tarafından iletileceğini belirtti.

Siber güvenlik konusuna da değinen Arıklı, önümüzdeki süreçte Türkiye ile siber saldırılara karşı iş birliği yapılması gerektiğini söyledi. “Verilerin burada saklanması bizim kırmızı çizgimizdir” diyen Arıklı, bu kapsamda 30 milyon dolarlık yatırım ihtiyacına dikkat çekti.

Muhalefetin protokolün Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Arıklı, “Anayasa’ya aykırı olduğundan bu kadar eminseniz niye rahat değilsiniz? Bırakın Anayasa Mahkemesi karar versin” ifadelerini kullandı.

Fiber optik protokolünün yasalaşmasıyla birlikte, ülkede dijital altyapının güçlendirilmesine yönelik sürecin resmen başlaması bekleniyor.