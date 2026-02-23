Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Fiber Optik Protokolü” gündemiyle toplandı.

"TÜRK TELEKOM, TÜRKİYE VARLIK FONU'NUN EN BÜYÜK ORTAĞIDIR"

Meclis kürsüsünde söz alarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin eleştirilerine yanıt veren Başbakan Ünal Üstel, protokole ilişkin detayları paylaştı. Üstel, söz konusu protokolün Türk Telekom’u da kapsadığını hatırlatarak, şirketin en büyük paydaşının Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu olduğunu ve dolayısıyla protokolün Türkiye ile ortak bir çalışma niteliği taşıdığını ifade etti.

Protokolün hukukçularla istişare edilerek hazırlandığını belirten Üstel, projenin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın imzasıyla yürürlüğe gireceğini anımsattı.

"KİMSE ENDİŞE ETMESİN, EK PROTOKOLLERLE DÜZENLEMELER YAPILACAK"

Bölgedeki uluslararası gelişmelere ve risklere dikkat çeken Üstel, geçmişte birçok ortak projeye muhalefetin karşı çıktığını söyledi.

Ek protokollerin mümkün olduğunu kaydeden Üstel, daha önce olduğu gibi yeni düzenlemeler yapılabileceğini ve bu konuda endişeye gerek olmadığını belirtti.

"PROTOKOLDE YER ALAN MUAFİYETLERİN NEDENİ, PROJENİN HAYATİ VE STRATEJİK BİR NİTELİK TAŞIMASIDIR"

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarına hiçbir zaman “hayır” demediğini ifade eden Üstel, protokolde yer alan muafiyetlerin projenin hayati ve stratejik nitelik taşımasından kaynaklandığını söyledi. Projenin halkın güvenliğini de ilgilendirdiğini dile getiren Üstel, sorunlu görülen kısımların ek protokollerle düzeltilebileceğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE ÖNERECEĞİ HER ADIMA DESTEK VERECEĞİZ"

İnternet servis sağlayıcıları ve sanayicilere de seslenen Üstel, kimsenin mağdur edilmeyeceğini savundu. Üstel, projenin hayata geçmesiyle daha hızlı ve daha uygun maliyetli internet hizmeti sunulacağını belirterek, hiçbir kurum ya da örgütün dışlanmayacağını, bu stratejik yatırımın ülke için önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin stratejik politikaları çerçevesinde önerilecek adımlara destek vereceklerini de sözlerine ekledi.