Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Grubu’nu kabul etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisinde gerçekleşen görüşmede, gündemdeki Fiber Optik Protokolü ele alındı.

Görüşmede, protokolle ilgili Ticaret Odası Meclis Grubu’nda oy birliği ile alınan kararları içeren bir dosya CTP’ye sunuldu.

Görüşmede yer alan CTP Grup Başkan Vekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali ile Milletvekili Ürün Solyalı dosyayı inceleyeceklerini ve gerekenin yapılması için mücadeleye devam edeceklerini söylediler.