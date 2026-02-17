Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan fiber optik protokolü yaklaşık 7 saattir Cumhuriyet Meclisi’nde tartışılıyor.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, protokolü geçirmek için neden bu kadar acele edildiğinin cevabı verilmezse kürsüden inmeyeceğini belirterek, yaklaşık 1 buçuk saattir konuşmasını sürdürüyor.

-Solyalı

Genel Kurul’da, protokol üzerine söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, bugün fiber optikle ilgili ek protokol hazırlanacak diye bir hava oluşturularak Meclis’in 8 saat geç açıldığını belirterek, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Başbakan Ünal Üstel’i eleştirdi.

Protokolün Bakanlar Kurulu’nun WhatsApp grubuna imzalandıktan sonra geldiğini iddia eden Ürün Solyalı, yine bir gece protokolüyle stratejik kamu kurumlarının özel bir şirkete devredildiğini savundu.

Solyalı, protokolle ilgili, “Ekonomik ve finansal analiz nedir? Yasal ve idari analiz var mı? Risk analizleri nedir?” sorularına cevap verilip verilmediğini sordu.

Komitede fizibilite raporunu sorduklarını ancak raporun sadece Maliye Bakanlığı’nda olduğu yanıtı aldıklarını belirten Solyalı, raporun ortaya hiç çıkmadığını söyledi.

Ürün Solyalı, protokolle özel bir şirketin Telefon Dairesi’nin üstünde yetki kullanabilecek bir güçle donatıldığını da savunarak, protokol imzalanmadan önce “Devletin karar alma ve uygulama, yani egemenlik ve yürütme yetkisi aynen devam edecek mi?” diye sorulmasını istedi.

Solyalı, “matruşka protokolü” olarak nitelendirdiği protokolde yetkilerin iç içe düzenlendiğini, yatırımcıya bütün alanı kurgulama, denetim ve piyasayı belirleme yetkisi verildiğini kaydederek, “Bizim devletimizin kurumsal otoritesi nerde? Kurumsal otoritemiz yok…” dedi.

Yasamanın yetkisinin muğlak şekilde bir şirkete devrildiğini de savunan Solyalı, “Verileri alıp her yere yayacaklar… Peki biz ne yapacağız? Bunu kim denetleyecek? Sorumlusu kim olacak?” diye sordu.

Protokolün, “gözü kapalı, hiç okunmadan” imzalandığını savunan Ürün Solyalı, durumun ek protokolle değişebileceği konusunda hem halkın hem tarafların hem de Meclisin ikna edilmeye çalışıldığını söyledi.

Solyalı, “Bizim savunduğumuz bu protokole ek protokol değildir. Biz protokolün geri çekilmesinin zorunlu olduğu iddiasındayız” dedi.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, sabahın erken saatlerinden beri fiber optikle ilgili ek protokol için bekletilen insanlar olduğunu söyleyerek, bu süreçte binlerce insanın işsiz kalma, şirketlerin kapanma riski olduğunu söyledi.

Özuslu, protokolün 2051’de sona ereceğini, buna imza atan Ünal Üstel’in o tarihte 96, Erhan Arıklı’nın 89, Fikri Ataoğlu’nun da 87 yaşında olacağını söyleyerek, hükümetin ülkenin 25 yılını ipotek altına alacak gücü nerde bulduğunu sordu.

Sami Özuslu, hükümete mensup milletvekillerinin de bakanların da “Biz bu protokole imza atmazdık” dediğini de savunarak, “Toplumu Allah acısın, durum tam da böyle…” dedi.

Makul ve mantıklı yanıtlar alana kadar kürsüde kalacağını ifade eden Özuslu, “Niçin ‘biz de istemiyoruz’ deyip hem nisaba hem de protokol lehine oy kullanacaksınız?... Bunun cevabını vermelisiniz” ifadelerini kullandı.

Yığınla argümana rağmen hükümetin “yasayı geçireceğiz” dediğini belirten Özuslu, işin ahlaki boyutunun da ciddi sıkıntılar barındırdığını söyledi.

Ünal Üstel hükümetinin kayıtlara “Kapitülasyon hükümeti” olarak geçeceğini de ifade eden Sami Özuslu, sokakta neler söylendiğini herkesin çok iyi bildiğini belirtti.

Bir tek Maliye Bakanlığı’nda olan fizibilite raporunun açıklanmasını da talep eden Özuslu, Telefon Dairesi, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ve komiteden kimsenin bunu bilmediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günkü komite toplantısına katıldığını, bu toplantıda ön/ek protokolün konuşulduğunu belirten Özuslu, neden tavrın değiştiğini, neden toplumsal mutabakatın zora sokulduğunu sordu.

Özuslu, “Bunu tekrardan değerlendirin, paydaşlara verdiğiniz sözleri tutun. Ya da Başta Ünal Üstel olmak üzerine tüm milletvekilleri gelsin, yüzlerine sorayım, neden kimsenin içine sinmeyen, kimsenin sahiplenmediği, ‘tamamdır’ demediği protokole imza koydunuz?…” ifadelerini kullandı.

Özuslu, protokolün görüşüldüğü Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk’e de kürsüden soru yöneltti. Özuslu, Anayasaya aykırılık olasılığına rağmen komitenin Başsavcılıktan görüş alınmadığını belirtti.

1 buçuk saattir kürsüde olan Özuslu, tiyatrocu Alper Susuzlu’nun hayatını kaybettiği haberini de paylaştı.