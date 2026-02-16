Din İşleri Başkanlığı, toplumsal barışı zedeleyen, inancı aşağılayan yayınlarla ilgili gerekli hukuki girişimleri yapacağını duyurdu.

Vatandaşları bu tür provokasyonlar karşısında sağduyulu olmaya çağıran Din İşleri Başkanlığı, peygamber sevgisinin bu toprakların mayasında olduğunu da belirtti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bir şahısın son günlerde sosyal medya platformları üzerinden İslam’a ve Hazreti Muhammed Mustafa’ya hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirtildi.

-“Manevi değerler tahkir edilemez”

Toplumsal barışı zedeleyen ve milyonlarca Müslüman’ın kırmızıçizgisi olan inanç değerlerini aşağılayan bu tavrı kınadığını belirten Din İşleri Başkanlığı, açıklamasında, manevi değerlerin tahkir edilemeyeceğini de kaydetti.

“Eleştiri sınırlarını aşan, küfür ve hakarete varan bu tür söylemler sadece Müslümanlara değil, insanlığın ortak manevi mirasına ve toplumsal huzura yapılmış bir saldırıdır” denilen açıklamada, ​Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca dini değerlerine sahip çıktığı, hoşgörü ve nezaket çerçevesinde inancını yaşadığı belirtildi.

-Din İşlerinden sağduyu çağrısı

Bu tür provokatif çıkışların halkın manevi duygularını rencide etmeyi, toplumsal dayanışmaya zarar vermeyi amaçladığının ifade edildiği açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Bilinmelidir ki; Peygamber sevgisi, bu toprakların mayasında vardır. Din İşleri Başkanlığı olarak, yüce dinimize ve Peygamberimize yapılan bu saygısızlığa karşı sessiz kalmayacağımızı, konunun hukuki boyutlarını yakından takip ettiğimizi ve ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.

​Müslüman kardeşlerimizi ve halkımızı, bu tür provokasyonlar karşısında sağduyulu olmaya, ancak inanç değerlerimize sahip çıkma noktasında dik durmaya davet ediyoruz.”