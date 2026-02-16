Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Uluslararası Inner Wheel Dünya Başkanı Kay Morland ve beraberindeki Inner Wheel 222. Bölge heyetini kabul ederek görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu görüşmede Kıbrıs meselesine ilişkin konularda konuk heyeti bilgilendirirken, Inner Wheel heyeti de Ertuğruloğlu'na yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.