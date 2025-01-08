Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Türkü’nün maruz kaldığı izolasyonun sessiz bir insanlık suçuna dönüştüğüne dikkat çekti, uluslararası toplumun Kıbrıs'ın iki devletli statüsünü hukuki bir zemine oturtması gerektiğinin altını çizdi.

"Yunanistan'ın, Türkiye'nin, KKTC'nin ve GKRY'nin hep beraber bir araya gelerek, daha iyi bir geleceği bölgemizde inşa etmesi mümkün." ifadelerini kullanan Fidan, GKRY'nden Kıbrıs adasını daha ileriye taşıyacak, modern ve barışçıl bir çözüm için cesur adımlar atmalarını istedi.

Fidan, iki devletli çözüm dışında, adadaki Türk varlığının, devlet statüsünün ve bağımsızlığının tescil edilmesinden başka bir seçeneğin olmadığını vurguladı.

-"Her türlü işbirliğini artırmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan TC Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk halkına TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Kıbrıs Türkü’nün son 50 yıldır maruz kaldığı izolasyonun sessiz bir insanlık suçuna dönüştüğüne dikkat çeken Fidan, dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu insanlık suçunun sessiz ortakları olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin maruz kaldığı izolasyondan en az şekilde etkilenmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini ifade eden Fidan, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla KKTC ile her türlü alanda iş birliğini artırmaya devam edeceğini söyledi.

“Son 50 yılda adada bir gerçeklik ortaya çıkmış durumda. Bu gerçeklik Kıbrıs’ta iki ayrı toplumun, iki ayrı kesimde, birbirinden ayrı kendilerini yöneterek bugüne kadar gelmesini sağlamıştır” ifadelerine yer veren Fidan, bu gerçekliğin artık bir hukuksallığa dönüşerek, Kıbrıs’ın yoluna iki devletli bir çözümle devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında, 'Var olan gerçekliği göz ardı ederek, 50 yıl önceki statükoyu, kendilerinin bile kabul etmediği bir çözüm yöntemiyle masaya getirip Kıbrıs sorununa çözüm üretmeye çalışmak, beyhude bir zaman kaybıdır.' ifadelerine yer veren Fidan, iki devletli çözüm dışında, adadaki Türk varlığının, devlet statüsünün ve bağımsızlığının tescil edilmesinden başka bir seçeneğin olmadığının altını çizdi.

Kıbrıs'ta diğer çözüm yollarının samimiyetle denendiği ve hayata geçirilmeye çalışıldığını belirten Fidan, bu süreç içerisinde de yeni bir gerçeklik oluştuğunu söyledi.

-" Adada çözüm yalnızca iki devletli bir modelle mümkün"

Zorlama bir yöntemi hayata geçirmeye çalışmanın uluslararası sistem ve hukuk açısından iyi bir husus olmadığını kaydeden Fidan, adada çözümün yalnızca iki devletli bir modelle mümkün olduğunu vurguladı.

Fidan, uluslararası toplumun Kıbrıs'taki mevcut gerçekliği göz önünde bulundurması ve bu doğrultuda bir çözüm arayışına girmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, Kıbrıs'ın stratejik ve doğal güzellikleriyle benzersiz bir konumda olduğunu belirterek, adanın kalkınması için doğru çözümün iki devletli bir yapı olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın her iki kesiminin kendi egemenliklerine saygı göstererek geliştirecekleri iş birliği modelleriyle bölgeye büyük katkılar sağlanabileceğini ifade eden Fidan, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm, adanın enerjisinden, ekonomisinden ve turizminden en verimli şekilde yararlanılmasına olanak tanıyacaktır. Güvenlik, barış ve kalkınma için de büyük fırsatlar yaratacaktır" dedi.

Hakan Fidan, uluslararası toplumun Kıbrıs’taki mevcut durumu görmezden gelmesinin doğru olmadığını da vurgulayarak, geçmişteki çözüm arayışlarının pratikte başarısız olduğunu ve yalnızca Kıbrıs Türklerinin "azınlık" statüsünde kalmalarını dayatan çözümlerinin artık geçerli olmadığını belirtti.

-"Modern ve barışcıl çözüm için cesur adımlar.."

Uluslararası toplumun Kıbrıs'ın iki devletli statüsünü hukuki bir zemine oturtması gerektiğinin altını çizen Fidan, 1974'ten bu yana iki kesim arasında kan dökülmediğini, savaş olmadığını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ekonomi, yatırım ve turizm alanlarında ilerlediğini, savaş ve terör tehdidi de olmadığını ve KKTC'nin de kendi yoluna barışla devam ettiğini dile getirdi.

Fidan, Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki vatandaşlara ve siyasi liderliğe seslenerek, Kıbrıs adasını daha ileriye taşıyacak, modern ve barışçıl bir çözüm için cesur adımlar atmalarını istedi.

"Eğer Kıbrıs adasını daha ileriye, modern bir şekilde kalkınmış olarak ve güvenliği sonsuza kadar teminat altına alarak görmek istiyorsak, bu tür çözümleri hayata geçirmekte cesur olmalıyız" ifadelerini kullanan Fidan, Kıbrıs'ta barışı ve huzuru inşa etmek için her iki tarafın da bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

"İki devletli çözümden sonra, adanın otorite sahipleri ve siyasi liderleri, her iki taraftan da bir araya gelerek adayı çok daha ileriye taşıyacaklardır" diye konuşan Fidan, Yunanistan ile Türkiye arasındaki olumlu siyasi atmosferin Kıbrıs’ta da yankı bulması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs'taki mevcut durumun, bölgedeki halklara ve tüm taraflara büyük bir fırsat sunduğunu belirten Fidan, geçmişte atılmayan adımların bugüne yansıdığını vurguladı.

"Bu gelecek dün de bizi bekliyordu, ancak bu formülü hayata geçirmediğimiz için dünü kaybettik. Geleceği kaybetmeyelim. Dört kesim bir araya gelerek, Ege ve Akdeniz'de birlikte barış dolu, huzur dolu bir geleceği inşa edelim" şeklinde konuşan Fidan, uluslararası diplomasi ve barışçıl yöntemlerle Kıbrıs meselesini daha yapıcı bir şekilde ilerletmeye devam edeceklerini söyledi.

Fidan konuşmasının sonunda, KKTC ile dayanışmanın ve iş birliğinin artarak devam edeceğini de sözlerine ekleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer hükümet yetkililere Kıbrıs davasına verdikleri destekten ve Kıbrıs Türk halkına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.