Güzelyurt Belediyesi'nin yeni merkez binası bugün düzenlenen törenle açıldı. Temeli 2018'de atılan ancak pandemi nedeniyle yapımına bir süre ara verilen binanın ilk etabı Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin (KEİ) katkılarıyla, gerisi ise Güzelyurt Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla tamamlandı.

Açılış töreni saat 10.00’da başladı. Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı bakan, milletvekili, belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Güzelyurt Halk Dansları ekibinin folklor gösterisiyle başlayan törenin açılışında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile Dünya Belediyeler Birliği Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşma yaptı.

Etkinlikte, sırasıyla Zeytinburnu Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek Çağdaş Sanatlar Galerisi ve Tarih Müzesi Projesi ile bugün hizmete girecek Güzelyurt Belediyesi Yeni Merkez Binası’nın tanıtım videoları gösterildi. Ayrıca eski yöneticilere ve Güzelyurt Merkezi Hizmet Binası’nın yapımında katkı koyanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Tören, Güzelyurt Belediyesi Merkez Binası’nın açılış kurdelesinin kesilmesi ve anı fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

-Erhürman: “Özkaynak demek özgüven demektir.”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güzelyurt Belediyesi Merkezi Binası’nın yapımına katkı koyanlara KKTC adına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, tüm katkıların kendileri için değerli olduğunu ancak binanın belediyenin kendi öz kaynaklarıyla tamamlanmış olmasına çok önem verdiklerini kaydetti.

Erhürman, “Öz kaynak demek bu şehrin kendi ürettiği kaynak demek. Özkaynak demek Güzelyurt halkının ürettiği kaynak demek. Özkaynak demek özgüven demektir.” dedi.

Ülkede sürekli "Bu memlekette bir şey olmaz", "Biz bir şey yapamayız" denildiğine işaret eden Erhürman, Güzelyurt’ta bugün "Biz yaparız. İşte yaptık" dendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yerel yönetimlerin önemine de dikkati çekerek, yurdun dört bir yanında verdikleri hizmetlerle öne çıkan belediyelerin kısa bir süre önce yaşanan ses felaketinde halkın yanında nasıl yer aldığını anımsattı. Yerel yönetimlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, onların kaynaklarının artırılmasının önemine işaret etti.

Uzun bir süreden bu yana Kıbrıs Türk halkının yeni bir canlanma dönemine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Erhürman, “Bunu hep birlikte çocuklarımız, torunlarımız için yapmalıyız.” dedi. Erhürman, Cumhurbaşkanı olarak partilerin hepsine eşit mesafede olduğunu da vurgulayarak, “Partilerin yaklaşımlarına saygım sonsuz ama ben ülkenin tamamı adına şunu söylüyorum: 2026 ile birlikte yeni bir canlanma dönemine geçmek zorundayız.” şeklinde konuştu.

Erhürman, Güzelyurt Belediyesi Merkez Binası’nın açılışının önemli olduğunu ancak törende tanıtımları yapılan iki farklı müze projelerinin kendisini ayrıca heyecanlandırdığını belirterek, müzelerin tamamlanmasını özlemle beklediğini söyledi.

Güzelyurt’un tarihiyle, kültürüyle, üretimiyle nüfus veren değil, nüfus alan bir yer olmayı hak ettiğini vurgulayan Erhürman, bunu yapmak için hep birlikte büyük bir enerjiyle yola koyulmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyoruz. Ne yapmıyorsak da işte onu çocuklarımızdan çalıyoruz. Onun için 2026 ile birlikte başlayacak yeni dönem çocuklarımızın torunlarımızı dönemi olsun” diyen Erhürman, binanın yapımında katkısı olanlara yeniden teşekkür ederek, binanın herkese hayırlı olmasını diledi.

-Öztürkler: “Belediyelerin hizmetlerini takdirle izliyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Hangi siyasi partiden olursan ol, hangi görüşten olursan ol, Kıbrıs Türk halkının geleceğine, bölgenin ileriye gitmesine dair bir yatırım varsa; Kıbrıs Türk halkı bir aradadır.” ifadesini kullandı.

Güzelyurt'ta bugün çağdaş belediyecilik adına bir açılış yaptıklarını kaydeden Öztürkler, vatandaşa hizmet götürülmesi konusunda yerel yönetimlerin ve belediyelerin hizmet veren en önemli kamu kuruluşları olduklarının altını çizdi.

Öztürkler, belediyelerin son dönemlerdeki hizmetlerini takdirle izlediklerine dikkati çekerek, bugün de Güzelyurt Belediyesi’nin bu hizmetlerden bir yenisini hayata geçirdiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden geçen belediyelerle ilgili yasal düzenlemeleri hatırlatarak, ilgili yasaların tüm belediyelere ciddi katkısı olduğunu söyleyen Öztürkler, belediyelere yönelik katkıların artarak, devam edeceğini belirtti.

Ziya Öztürkler, Güzelyurt'un, kendisinin doğduğu 1978 yılından bugüne ulaştığı noktanın önemine işaret ederek, bu değişime katkı koyan tüm geçmiş belediye başkanlarına, bakanlara ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a Güzelyurt halkı adına teşekkür etti.

Öztürkler, konuşmasının sonunda yeni binanın hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

-Üstel: “Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin açılışını ocak ayı sonunda yapacağız”

Başbakan Ünal Üstel de açılışta yaptığı konuşmada, binanın hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, böylesi bir etkinlikte bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hükumete geldikleri ilk günden itibaren yarım kalan tüm projeleri bitirme sözü verdiklerini kaydeden Üstel, Güzelyurt Bölgesi’nde de geçmişten yarım kalan projeleri birer birer tamamlayacaklarını söyledi. Üstel, hükümet olarak Güzelyurt halkı için hizmet etmeye devam edeceklerine de işaret ederek, geçmişten kalan tüm projeleri tamamlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstel, tamamlanan projelere de değinerek, Güzelyurt-Lefke yolunu bitirdiklerini, geçmişte yapımına başlanan Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin de ocak ayının sonunda açılışının yapılacağını kaydetti.

Güzelyurt bölgesinin en önemli gelir kaynaklarından olan narenciye için ihtiyaç duyulan soğuk hava deposunun temelinin de atıldığını anımsatan Üstel, mart ayında soğuk hava deposunun açılışını yapacaklarını belirtti.

Ünal Üstel, narenciyecileri ön planda tutmak için büyük teşvikler vermeye başladıklarını ve buna devam edeceklerini kaydederek, “Hükümetimiz döneminde sırf Güzelyurt'u ayakta tutalım ve gençlerimiz Güzelyurt'tan şehirlere gitmesin diye onun Güzelyurt’a çok önem verdik.” dedi.

Güzelyurt’u ayrıca denizle de buluşturmak istediklerine dikkati çeken Üstel, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte yürüttükleri çalışmaları 2026 yılı içerisinde tamamlayıp, Güzelyurt’u da denizle buluşturacaklarını söyledi.

Başbakan Üstel, Güzelyurt’un geçmişte müzakere masalarında hep pazarlık konusu olduğuna işaret ederek, kendileri için Güzelyurt’un pazarlık masasında yer almadığını, bu nedenle de Güzelyurt’a büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti. Güzelyurt’ta 27 yıl sonra sosyal konutun temeli attıklarını anımsatan Üstel, sosyal konutların karkaslarının tamamlanıp, tuğla örülmeye başlandığını kaydetti. Üstel, kura çekimlerini de en adaletli şekilde yaptıklarını söyledi.

Güzelyurt Merkez Binası’nın yapımında katkısı bulunanlara tekrardan teşekkür eden Üstel, binanın Güzelyurt halkına hayırlı olmasını diledi.