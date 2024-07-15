Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak, "Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin en hassas organlarına istihbarat örgütü gibi sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17-25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olduğunu hatırlattı.

Terör örgütünün 15 Temmuz'da ordu içindeki uzantılarını kullanarak darbe yoluyla devleti ele geçirme teşebbüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk milleti tarafından akamete uğradığını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz destanı akabinde FETÖ'ye karşı yürütülen topyekün mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."