Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail'in Gazze Şeridi'nde olup bitenlerle ilgili gerçekleri dünyaya aktarmalarını engellemek amacıyla Gazze'deki gazetecilerin yüzde 10'unu öldürdüğünü söyledi.

Sendika Başkanı Ebu Bekir, Fas Ulusal Basın Sendikası'nın Kazablanka kentinde Filistinli gazetecilerle ilgili düzenlediği sempozyuma katıldı.

Ebu Bekir, sempozyumda yaptığı konuşmada, "Bugün (Dün) (Gazze Şeridi'nde) öldürülen gazeteci sayısı 120'ye çıktı, bu da (Gazze'deki) gazetecilerin yüzde 10'unun öldürüldüğü anlamına geliyor." diye konuştu.

Ebu Bekir, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'deki tüm medya kurumlarını yıktığını, onlarca gazeteciyi alıkoyduğunu ve yaraladığını söyledi.

Gazetecilerin hedef alınmasının arkasında korkunç insan hikayeleri olduğunu, 500 çocuğun yetim, ailelerin de evsiz kaldığını, ayrıca 1000 gazeteci çocuğunun da öldürüldüğünü belirten Ebu Bekir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karanlıkta öldürmeye alışkın olan İsrail, Gazze'deki savaşla ilgili olarak yanıltmaya ve sadece kendi anlatısını aktarmaya devam etmeye çalışıyor ancak Filistin'deki yeni nesil gazeteciler, gerçekleri dünyaya aktarmaya yetecek cesarete ve profesyonelliğe sahip."

İsrail'in medya söyleminin Filistin halkına karşı nefreti, öldürmeyi ve kışkırtmayı yaymaya dayandığını ifade eden Ebu Bekir, "Filistinli gazeteciler, özellikle medya tarihinin en büyük ve en korkunç katliamını haber yaptıkları için zor koşullarda çalışıyorlar. Çünkü ne Vietnam Savaşı'nda ne 2. Dünya Savaşı'nda ne de Ukrayna Savaşı'nda bu süre zarfında bu sayıda gazeteci öldürülmedi." dedi.

Ebu Bekir, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bazı avukatlarla koordineli olarak İsrail'in gazetecilere karşı işlediği "suçlara" ilişkin bir dosyanın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sunulması için yasal prosedürlerin başlatıldığını belirtti.